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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız"

01.12.2021 14:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret çalışmasını Bakanımız başlattı. Kısa sürede onu da açıklayacağız. Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesine ilişkin olarak, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle bir yetkisi var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman merkez bankası gerekli müdahaleyi yapar" ifadelerini kullandı.

3600 ek göstergeye ilişkin olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak. Şu anda bütün çalışmaları ilgili kurumlar yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Asgari ücret konusunda Erdoğan, "Niye endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da, olumlu olarak bakmıyorsunuz? Özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesi fırsat vermeyelim. 3 bin 600 ek gösterge, asgari ücret bizler dün akşam televizyon programında ne dedim? Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret çalışmasını Bakanımız başlattı. Kısa sürede onu da açıklayacağız. Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, doktorlarla ilgili düzenleme yapacaklarını söyleyerek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge 13bindi, 33 bine, uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bin ek gösterge 40 bine çıkmış oldu. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin ek bir düzenleme meclis'te bütün vekillerin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, cumhurbaşkanı, Asgari Ücret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" - Son Dakika
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