Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi dil, köken meşrepten olursa olsun bu toprakta bin yıldır kardeşçe yaşayanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi dil, köken meşrepten olursa olsun bu toprakta bin yıldır kardeşçe yaşayanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü...
06.11.2021 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi dil, köken meşrepten olursa olsun bu toprakta bin yıldır kardeşçe yaşayanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı durduk. Gerektiğinde gözlerimizi kırpmadan, canlarımızı feda ederek birbirimizin kollarında son nefesimizi verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi dil, köken meşrepten olursa olsun bu toprakta bin yıldır kardeşçe yaşayanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı durduk. Gerektiğinde gözlerimizi kırpmadan, canlarımızı feda ederek birbirimizin kollarında son nefesimizi verdik. Fatih Sultan Mehmet fethederken surlara birlikte tırmandık. Çanakkale'de üzerimize yüklenen 7 düvele aynı siperde karşı koyduk. Biz bu toprakları hep kanımızla alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ki ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o vakit hep birlikte sıkıntı çekmeye başladık." - BATMAN
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