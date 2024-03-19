Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun, her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır." dedi.

Erdoğan, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde düzenlenen "Mamak Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin, yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğini belirten Erdoğan, Mamaklıların yardımseverlikleriyle, diğerkamlıklarıyla örnek olmaya devam edeceklerine inandığını söyledi.

Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yatırımların açılışına geçmeden önce Mamak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bilindiği gibi 14-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Mamak, Cumhurbaşkanı seçiminde şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Buradan bize destek olan, şahsımıza teveccüh gösteren tüm Mamaklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz, Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu.

Şunu burada özellikle ifade etmek isterim, hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun, her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhalefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz, eksik varsa kendimizde arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Mayıs seçimlerinden sonra da yine aynısını yaptılar. Suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıkıp, kendilerini temize çıkardılar. Ne oldu altılı masa? Şu anda altılı masadan ortada kimse kaldı mı? Hani liderler? Meclise girebildiler mi? Ama biz yine Meclisteyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ın 31 Mart'ta destan yazacağına inandığını belirterek, "Biz, kazanmış olmamıza rağmen bu seçimde aldığımız oyu yeterli görmüyoruz. Sandık sonucunu, daha fazla insanımıza ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde inşallah bunu yapacağız." diye konuştu.

"Demlemek, bizim Rize çayından olur"

Erdoğan, 31 Mart'ta Mamaklılarla el ele verip, eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacaklarını vurgulayarak, "Rabb'im şimdiden sizlerden razı olsun diyorum. Ankara bizim, hepimizin. Yeniden Ankara." dedi.

40'tan fazla vilayetin Ankara'ya giriş kapısı Mamak'ın, Ankara'nın nüfus açısından dördüncü büyük ilçesi olduğunu ifade eden Erdoğan, aldığı resmi rakamlara göre açılış alanında 35 bin kişinin olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amasız ve şartsız, dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima. Ne diyorlar? 'Milliyetçi olup demlemek yok.' Demlemek, bizim Rize çayından olur. Mamak'ın eski halini hepimiz hatırlıyoruz. Daha önce Mamak deyince akla ilk gecekondular gelirdi, çarpık yapılaşma gelirdi, yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz, hem belediye hizmetleri hem de hükümet yatırımlarıyla ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik. Mamak'ın eski görünümünden kurtulması ve bir daha geriye düşmemesi için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Böylece Mamak, hizmet ve eser siyasetimizin Ankara'daki sembollerinden biri haline dönüştü. Artık büyüyecek yeri kalmamış ve bunun yol açtığı sorunların altında ezilen kimi ilçelere göre Mamak hala potansiyeli yüksek yerlerin başında geliyor. Her ne kadar biraz geriden gelmiş olsa da Mamak bu yarışta giderek öne geçen bir ilçemiz haline gelmiştir. Modern binalarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle ilçemiz göz dolduruyor. Özellikle belediye yatırımlarında ilçemiz, Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor."

Bu eser ve hizmet zincirine yeni halkalar ekleyeceklerini dile getiren Erdoğan, Mamak Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 52 kalem yatırımı Mamaklıların hizmetine vereceklerini söyledi.

Bu projeler arasında, havuzlar, millet kıraathaneleri, bahçeler, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, anaokulları, müzeler, gençlik merkezlerinin bulunduğunu belirten Erdoğan, belediye yatırımlarıyla birlikte, bakanlıkların yaptığı eserleri de bugün resmen hizmete aldıklarını bildirdi. Erdoğan, "Bakanlıklarımız tarafından ilçemize kazandırılan sağlıkta 256 yataklı Mamak Devlet Hastanesi ve Başak Halk Sağlığı Merkezi'ni, TOKİ tarafından Diriliş ve Dutluk'ta inşa edilen toplam 1000 konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tuzluçayır ve Kartaltepe Polis Merkezlerini, Zirvekent Jandarma Merkezi'ni, Göç İdaresi Başkanlığına ait çeşitli binaları bugün resmen sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

Mamak Belediyesi ve diğer kurumları tebrik eden, eserlerin inşasında emeği geçenleri kutlayan Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra sizlerin de güçlü desteğiyle bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Ben, Mamak'ın tavrının gerçek belediyecilikten yana olacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu. ???????

(Sürecek)