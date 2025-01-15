Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçeriden bazıları Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyerek bizi haksızca eleştirdiler, 'ABD'nin ne işi var' demediler"

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyerek meselenin ciddiyetinden uzak şekilde bizi haksızca eleştirmesi oldu. ABD'nin orada ne işi var demediler, Avrupa'nın en işi var demediler. Bölücü terör örgütünün en işi var demediler. Sadece Türkiye'yi eleştirdiler"

-"Suriye'de 63 yıllık Baas'ın sona ermesi muazzam bir gelişmeydi. Suriyeli kardeşlerimiz varil bombaları ile, misket bombaları ile halkın katleden Esed rejiminden sonunda kurtulmuştur"

-"Sadece Halep, Şam, Hama, Humus değil tüm kesimleri ile Suriye 61 yıllık istibdadın ardından özgürlüğe kavuştu"

-"Ne bayır kaldı ne bucak diyerek Esed zulümleri kendi ülkesine fatura edenlerin utancı işte bu yüzden"

-"Suriye meselesinde öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri yok. Hataları ile yüzleşmek yerine öküz altında buzağı arıyorlar"

-"Zoru görünce topu taca atacak karakterde değiliz. Hep dobra konuştuk, sözümüzü muhatabına mertçe söyledik"

-"Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz"

-"Suriye'de ilk gösteriler son derece barışçıl gösterilerdi. Bu gösterilerde Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Zaman zaman çıkıp bize Suriye'nin adresini gösterdi. ya sen oranın adresini bilmezken biz zaten oralardaydık"

-"Bunlara navigasyon vermek lazım, onunla Suriye'ye nereden gidiliyor bunu bilsinler"

-"Esed ile birkaç kez görüştüm, gösterilerin barışçıl olduğunun altını çizdim. Taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyledim. Bütün bu görüşmelerde kendisi ile her temasımızda bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Ordusunu devreye sokarak olayları kanlı yöntemlerle baskılama yoluna gitti"

-"Gösterilerin önüne geçmenin tek yolunun vaat edilen reformların yapılmasın olduğunu hatırlattım ama şiddetin dozunu artırıp katliamlarına hız verdi"

-"Küçük barışçıl gösteriler büyüdü ve Suriye geneline yayıldı. Rusya, İran meseleye müdahil oldu. Terör örgütleri müdahil oldu. Bölge yangın yerine dönüştü"

-"İnsanlar işkence, tecavüz gibi insanlık dışı muameleye maruz bırakıldı. Mazlumlara sahip çıkmak kaçınılmaz hale geldi. Yanı başımızdaki ülkeye insani sebeplerle müdahil olmaktan daha tabii bir şey olamaz"

-"Kitlesel kıyımlar yapılırken seslerini çıkarmadılar. O cezaevlerini ekranlarda izledik. Bütün bunlar olurken seslerini çıkarmadılar. Bebekler katledilirken bunlar sustu. Barbarlığa yıllarca sessiz kaldılar"

-"Açın yazılanlara bakın, meclis kürsüsünde konuşulanlara bakın. Ne zaman Suriye halkı zafer kazandı, bunların dilinin bağ çözüldü. Utanmak yerine sosyal medyadan sağa sola akıl veriyorlar"

-"13 yıldır durmadıkları endişeyi son 40 gündür duyuyorlar. Neymiş Suriye'de katliam varmış. Ne oldu da Suriye'ye dönük radarlarınızı açtınız, zalim dönüp gidince mi aydınlandınız, Baas yıkılınca mı aklınız başınız geldi, soruyorum size bebekler ölürken nerelerdeydiniz. İnsanlar öldürülürken sizler neredeydiniz"

-"13 yıl neden susup şimdi neden konuştuğunuzu biliyoruz"

-"Dün de iyi niyetli değillerdi bugün de art niyetli davranıyorlar. Ne yaparsanız yapın Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.