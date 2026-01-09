Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabalara verdiği desteği vurgulayarak, ortak tehditler ve meydan okumalar karşısında yakın iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Bölgesel barışın sağlanması için sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

GÜNDEMDE BARIŞ VAR

Görüşmede, sivillerin korunması, güvenliğin güçlendirilmesi ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik öncelikler de gündeme geldi. Bu kapsamda, Türkiye ile Suriye arasında ilgili kurumlar düzeyinde yürütülen temasların ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

İki lider, varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için karşılıklı iş birliğinin devam etmesi konusunda hemfikir olurken, bu sürecin hem Türk hem de Suriye halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgede barış ile sürdürülebilir istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.