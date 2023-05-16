Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti: Doğru adamla yola devam

14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu alan Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise istediğini kıl payıyla kaçırdı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile 27 milyon 88 bin 360 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy aldı.

TÜRKİYE 28 MAYIS'TA BİR KEZ DAHA SANDIK BAŞINA GİDECEK

Her iki isimde yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SLOGANI DEĞİŞTİ

Adaylar 28 Mayıs hazırlıklarına başlarken Erdoğan cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İlk turda "Doğru zaman doğru adam" sloganını kullanan Erdoğan, 2. tur içim sloganını değiştirdi. Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri için "Doğru adamla yola devam" sloganını kullanacak.