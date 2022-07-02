Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi - Son Dakika

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