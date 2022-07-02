Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

02.07.2022 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi.

Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi. - BURSA

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GÜNDEM / 2 Temmuz 2022 GÜNDEM / 2 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE
Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi - Son Dakika

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