Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta

23.07.2022 19:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşması sırasında, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" dedi ve "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında bulunmasının ardından Toplu Açılış ve Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

ASILI BİR PANKARTA DİKKAT ÇEKTİ

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve muhalefetin bir adayını açıklamaması konusunda eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreni için bakanlara seslendiği bir sırada konuşma yaptığı yerin arka tarafında asılan bir pankarta dikkat çekti.

"BURAYA ENTERESAN BİR ŞEY YAZMIŞLAR"

Pankartla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" diyerek, "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

İşte o pankart:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında 'Buraya enteresan bir şey yazmışlar' diyerek bir pankarta dikkat çekti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Femaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta - Son Dakika


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