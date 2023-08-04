Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak?

04.08.2023 12:50

2024 yerel seçimleri için geri sayım devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da AK Parti'nin adayının kim olacağı merak konusu. Gazeteci Zafer Şahin, 5 isim sıralayarak, bu isimlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İBB adayı olarak gösterilebileceğini belirtti. AK Parti kulislerinde ise anket çalışması yapılacağı ve sonuçların aday belirlemede önemli bir kriter olacağı konuşuluyor.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da AK Parti'nin adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili partiye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 5 isim sıralayan Şahin, bu isimlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İBB adayı olarak gösterilebileceğini belirtti.

HEPSİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Şahin, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum'un ismi Ankara için de geçiyor" dedi.

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci, 5 isim sıraladı

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

"FETRET DEVRİ" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Şadi Yazıcı, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak? - Son Dakika


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