Çankırı'da MHP, AK Parti ve Zafer Partisi'nden 95 kişi İYİ Parti'ye geçiş yaptı - Son Dakika
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Çankırı'da MHP, AK Parti ve Zafer Partisi'nden 95 kişi İYİ Parti'ye geçiş yaptı

03.12.2022 21:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti'ye yönelik, "Altılı masayı terk et" çağrısının yankıları sürerken, Çankırı'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Orta ilçesinde, aralarında kurucu il başkanının da bulunduğu MHP, AK Parti ve Zafer Partisi'nden 95 kişi İYİ Parti'ye geçiş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye dikkat çeken bir çağrı yapmıştı. Erdoğan, İYİ Parti'ye altılı masadan ayrılması çağrısı yaparak, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, Altılı Masa'nın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı televizyon programında Erdoğan'a, "Biz o masadan kalkmayacağız" yanıtını vermişti.

AK PARTİ VE MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER

Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik çağrısının yankıları sürerken, Çankırı'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Orta ilçesinde İYİ Parti'nin kongresi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Hüseyin Kaymak tek liste olarak girdiği ilçe kongresinde yeniden seçilerek güven tazeledi. Kongrede, İYİ Parti'ye çok sayıda geçiş oldu. Divan Başkanı Mehmet Ali Karamemiş, partiye katılımları ilan ederek isimleri tek tek sayarak rozetlerini taktı. MHP üyesi Mustafa Bastama, AK Parti üyesi Mesut Demirel, Zafer Partisi Kurucu İlçe Başkanı Aydın Tokar, Zafer Partisi Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı Sami Onay ve 90 Zafer Parti üyesi İYİ Parti'ye geçiş yaptı.

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İYİ PARTİ SAFLARINA DAVET ÇAĞRISI

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti'ye geçişleri değerlendiren İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, "Anadolu irfanının tezahürüdür, miadını doldurmuş iktidarın Çankırılı siyasi temsilcileri toplumdan kopmuş, halkla arasında aşılamaz bir set çekmiştir. Anadolu irfanı iktidar ve temsilcilerinin bu kopukluğunu anlayarak yakın gelecekteki İYİ'ler iktidarında sorumluluk aldılar. Hepsine hoş geldiniz diyoruz ve tüm halkımızı ekonomik egemenliğini elde etmek için, müreffeh yarınların iktidarında İYİ Parti saflarına davet ediyorum" dedi.

ÖZCAN AK PARTİ'YE, FAKIBABA İYİ PARTİ'YE

Öte yandan Aydın'ın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş yapmıştı. Özcan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından takmıştı. Özcan'dan önce, AK Parti döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinde de bulunan Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den İYİ Parti'ye geçiş yapmıştı. Fakıbaba, milletvekilliği görevinden de istifa etmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çankırı'da MHP, AK Parti ve Zafer Partisi'nden 95 kişi İYİ Parti'ye geçiş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da MHP, AK Parti ve Zafer Partisi'nden 95 kişi İYİ Parti'ye geçiş yaptı - Son Dakika
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