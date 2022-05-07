Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var

07.05.2022 21:25

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi, sonuçlarını paylaştığı son araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy alacağını belirledi. Buna göre Erdoğan karşısında Mansur Yavaş yüzde 43.5, İmamoğlu yüzde 44.8 ve Kılıçdaroğlu ise 43.1 oy oranına ulaştı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken seçim anketleri art arda yayınlanmaya devam ediyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen anketçiler arasında yer alan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından 27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

ÜÇ MUHTEMEL ADAY DA AYRI AYRI SORULDU

Araştırmada katılımcılara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde hangisine oy verecekleri konusunda ayrı ayrı sorular yöneltildi.

HANGİSİNİN ŞANSI DAHA YÜKSEK?

Sonuçlara göre Mansur Yavaş'a oy verenlerin oranı yüzde 43.5 çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı ise yüzde 33 olarak belirlendi. İmamoğlu ise Erdoğan'ın 32.7 oy oranı karşısında, 44.8 oy oranına ulaştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın 33.2 oy oranı karşında 43.1 oy oranına sahip oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:32 İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:30 Ekrem İmamoğlu'na en sert tepkiyi Fenerbahçeli Fazıl Say verdi: Sen anca Rize vekili olursun
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 21:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement