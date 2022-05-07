Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var - Son Dakika

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken seçim anketleri art arda yayınlanmaya devam ediyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen anketçiler arasında yer alan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından 27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

ÜÇ MUHTEMEL ADAY DA AYRI AYRI SORULDU

Araştırmada katılımcılara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde hangisine oy verecekleri konusunda ayrı ayrı sorular yöneltildi.

HANGİSİNİN ŞANSI DAHA YÜKSEK?

Sonuçlara göre Mansur Yavaş'a oy verenlerin oranı yüzde 43.5 çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı ise yüzde 33 olarak belirlendi. İmamoğlu ise Erdoğan'ın 32.7 oy oranı karşısında, 44.8 oy oranına ulaştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın 33.2 oy oranı karşında 43.1 oy oranına sahip oldu.