Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

22.05.2023 15:11

Deprem bölgesi Hatay'da birtakım incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma müdürü Muhsin Köse'nin uzattığı suyu içmemesi dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o görüntü için "Devletin başındaki kişiye neden bardakta su verilir?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte dün deprem bölgesine gitti. Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntü dikkat çekti.

OĞLU UZATINCA SUYU ALDI

Erdoğan'ın yakın koruması tarafından kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü.

YORUM YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili çok farklı yorumlar yapıldı. Yapılan bu yorumlar içinde en dikkat çekeni ise "Devletin başındaki kişiye neden bardakta su verilir ki?" görüşünün ağır bastığı yorumlar oldu.

O yorumlardan bazıları:

Erdoğan'ın koruma müdürünün getirdiği suyu içmediği anlarda herkes aynı detaya takıldı
Erdoğan'ın koruma müdürünün getirdiği suyu içmediği anlarda herkes aynı detaya takıldı
Erdoğan'ın koruma müdürünün getirdiği suyu içmediği anlarda herkes aynı detaya takıldı
YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika


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