Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte dün deprem bölgesine gitti. Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntü dikkat çekti.

OĞLU UZATINCA SUYU ALDI

Erdoğan'ın yakın koruması tarafından kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü.

YORUM YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili çok farklı yorumlar yapıldı. Yapılan bu yorumlar içinde en dikkat çekeni ise "Devletin başındaki kişiye neden bardakta su verilir ki?" görüşünün ağır bastığı yorumlar oldu.

O yorumlardan bazıları: