Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın masasındaki İstanbul anketi

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. Yapılan anketlerde yarışın başa baş gittiği sonucu ortaya çıkarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kendi yaptırdıkları ankette Murat Kurum'un yarışı 1 puan önde götürdüğünü ifade etti.
Önümüzdeki haftalarda çok daha yoğun bir seçim sürecine girileceğini ifade eden Şen, "Seçimler demokrasinin şölenidir, vatandaş kendi iradelerini ortaya koymaktadır. İstanbul'da son durum Murat Kurum. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor" ifadelerine yer verdi.
Ankara ve İzmir'de yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını da paylaşan Şen, "Ankara'da Turgut Altınok durumu baş başa noktaya getirdi. Altınok mesafeyi kapattı. İzmir'de süreç kolay değil ama oraya doğru gidiyor iş. Hamza Dağ hızla yükseliyor. Epey bir mesafe vardı kapandı, kimse şaşırmasın, Hamza Dağ müthiş gidiyor" dedi.
31 Mart'taki seçimlere az bir zaman kala 6 farklı anket şirketi, megakentteki araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte anket şirketlerinin İstanbul tahminleri...
MAK Danışmanlık Şirketi'nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor. 5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında.
Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde araştırması tutmasa da siyasilerin ve vatandaşların merakla anketini beklediği KONDA'nın da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38,2, tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysa yüzde 32,2 oldu. Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5'i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle: Ekrem İmamoğlu yüzde 46.1, Murat Kurum 38.8
MetroPOLL Araştırma'nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu, yüzde 43,5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor.
DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,1; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.
İktidara yakınlığı ile bilinen Sonar Araştırma'nın 22 Şubat'ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor.
Asal Araştırma'nın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor. Ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 40.8, Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Mehmet Altınöz yüzde 2.9, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5, Berk Hacıgüzeller yüzde 0.9, Birol Aydın yüzde 0.5, diğerleri ise yüzde 2.4 oy alabiliyor.
Optimar Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre "Ekrem İmamoğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu.
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 760 belediye başkan adayı ve binlerce meclis üyesi adayıyla seçime kendi logolarıyla girileceğini açıkladı. Yapıcıoğlu, yerel seçimlerin hizmet yarışı olduğunu belirterek, adayların davranışları ve sözleriyle bu amacı ortaya koymaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yapıcıoğlu Gazze'deki soykırımın devam ettiğini ve uluslararası kamuoyunun gerekenleri yapmadığını ifade etti.
Polonya'da bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak. Yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak. Ayrıca trafik kazasına karışan ve kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da terk eden sürücülerin de araçlarına el konulacak. Alkollü sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. Alkollü kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödenecek. Bu yasa ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Polonya'da her gün 255 kişi alkollü şekilde trafiğe çıkıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin, "Bu bir kaset kumpasıydı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini ziyaret etti. Yılmaz ayrıca Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki aylar belirleyici olacak' dedi. Borrell, Ukrayna'ya destek konusunda hızlanılması gerektiğini vurgulayarak, 'Desteğimizi arttırmak, daha fazlasını ve daha hızlı yapmak zorundayız. Bu yüzden savunma kapasitelerimizi arttırıyoruz. Bu ABD için de geçerli' şeklinde konuştu.
Saadet Partisi'nden Esenyurt Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Faruk Ertekin, SMA başta olmak üzere elektronik ortamda yardımlaşma usulüyle "çare olunabilecek" durumlar için projesini anlattı. Ertekin, "Dubai'deki bir hastane ile iş birliğine gitmek gibi bir niyetim var. Bir uygulama geliştirdik. Online olarak insanlar sadaka ve zekatlarını verebilecek. Bu şekilde şeffaf bir şekilde belediyemizin hastane ile iş birliğini bilerek, hem güvenli hem de daha pratik bir çalışma yapacağız." dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Şubat ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 21 milyar dolarla rekor kırdığını gördük. Bu da bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti.
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