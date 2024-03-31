2024 Yılı Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri Rize\'de Başladı

Politika

2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri Rize'de belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için oylarını kullanıyor.

2024 Yılı Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşlar sabah saat 07.00'da oy verme işlemleri için mahallelerinde bulunan okullarda sandık başına gitti. Rize'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturdu.

Rize merkezde 109 bin 478 seçmen 373 sandıkta oy kullanacak. Güneysu ilçesinde 50 sandıkta 12 bin 650 seçmen, İyidere ilçesinde 31 sandıkta 7 bin 610 seçmen, Derepazarı ilçesinde 25 sandıkta 6 bin 241 seçmen, Çayeli ilçesinde 146 sandıkta 34 bin 69 seçmen, Ardeşen ilçesinde 127 sandıkta 32 bin 410 seçmen, Pazar ilçesinde 110 sandıkta 16 bin 516 seçmen, Fındıklı ilçesinde 58 sandıkta 13 bin 862 seçmen, Hemşin ilçesinde 13 sandıkta 2 bin 285 seçmen, Çamlıhemşin ilçesinde 42 sandıkta 6 bin 782 seçmen, Kalkandere ilçesinde 49 sandıkta 10 bin 968 seçmen ve İkizdere ilçesinde ise 43 sandıkta 7 bin 580 seçmen oy kullanacak. Rize il genelinde ise bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.

Seçimler için sabah erken saatlerinde sandık başına geldiklerini ifade eden Ömer Kaya, "Mahalli İdariler seçimleri için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rize'de sürpriz sonuçlar olmayacak ama ilçelerde çok heyecanlı ve sürprizlerin olacağı bir seçim sonuçları bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Yaklaşık 11 yıldır oy kullanıyorum. 11 yılda da aslında çok fazla süre yok ama bakınca ülkemizde çok fazla seçim yaşandı. Referandumlar, seçimler, tekrarlanan seçimler gibi bir çok seçim oldu. Erkenden gelip oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah yüksek katılımlı bir seçim olur" ifadelerini kullandı. - RİZE