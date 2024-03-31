2024 Yılı Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri Rize\'de Başladı

2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri Rize'de belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için oylarını kullanıyor.
2024 Yılı Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşlar sabah saat 07.00'da oy verme işlemleri için mahallelerinde bulunan okullarda sandık başına gitti. Rize'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturdu.
Rize merkezde 109 bin 478 seçmen 373 sandıkta oy kullanacak. Güneysu ilçesinde 50 sandıkta 12 bin 650 seçmen, İyidere ilçesinde 31 sandıkta 7 bin 610 seçmen, Derepazarı ilçesinde 25 sandıkta 6 bin 241 seçmen, Çayeli ilçesinde 146 sandıkta 34 bin 69 seçmen, Ardeşen ilçesinde 127 sandıkta 32 bin 410 seçmen, Pazar ilçesinde 110 sandıkta 16 bin 516 seçmen, Fındıklı ilçesinde 58 sandıkta 13 bin 862 seçmen, Hemşin ilçesinde 13 sandıkta 2 bin 285 seçmen, Çamlıhemşin ilçesinde 42 sandıkta 6 bin 782 seçmen, Kalkandere ilçesinde 49 sandıkta 10 bin 968 seçmen ve İkizdere ilçesinde ise 43 sandıkta 7 bin 580 seçmen oy kullanacak. Rize il genelinde ise bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.
Seçimler için sabah erken saatlerinde sandık başına geldiklerini ifade eden Ömer Kaya, "Mahalli İdariler seçimleri için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rize'de sürpriz sonuçlar olmayacak ama ilçelerde çok heyecanlı ve sürprizlerin olacağı bir seçim sonuçları bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Yaklaşık 11 yıldır oy kullanıyorum. 11 yılda da aslında çok fazla süre yok ama bakınca ülkemizde çok fazla seçim yaşandı. Referandumlar, seçimler, tekrarlanan seçimler gibi bir çok seçim oldu. Erkenden gelip oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah yüksek katılımlı bir seçim olur" ifadelerini kullandı. - RİZE
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Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 13 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. KOAH hastası olan Kadir Aymaz, gezici sandıkta oy kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eşi Nuriye Aymaz ise eşinin hastalıkları sebebiyle seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu belirterek bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İstanbul Barosu, seçim güvenliği için Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. Masanın iletişim numarası 0212 393 08 39 olarak duyuruldu. Masaya Türkiye'nin her yerinden seçim hukuku ile ilgili sorular iletilerek destek alınabilecek.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı. Saygılı, seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.
Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. Kastamonu il merkezinde 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tutuş, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve önümüzdeki dönemde hizmetkar olmayı hedeflediklerini belirtti.
Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
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