Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü'de ikili görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ile bir araya geldi. Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nde hitap edecek. - BAKÜ