Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti. - ANKARA
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.30 itibarıyla Burdur'da oyların yüzde 46,27'si sayıldı. Burdur'da yüzde 48,06 ile CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz, birinci sırada bulunuyor. Burdur Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 48,06, AK Parti yüzde 44,01, İYİ Parti yüzde 3,52, YRP yüzde 1,71, Zafer Partisi yüzde 1,33. Burdur'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Faruk Özlü, seçimi kazandı. Özlü, seçmenlere teşekkür etti ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.
Gaziantep'te yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 46,39'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,43 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı. Akşener'in İYİ Parti kurultayında yeniden aday olmayacağı bildiriliyor.
Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teşekkür konuşmasında Ankara'nın adil yönetim anlayışı için fedakarlık yapanlara teşekkür etti. Yavaş, seçimin kaybedeni olarak Turgut Altınok'u gösterdi ve Ankara'nın yeşil, emek ve sosyal belediyecilik kazandığını vurguladı. Ayrıca, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla Ankara'nın gelişimine yatırım yapacaklarını belirtti.
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