Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar ele alındı.

13.06.2024 15:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Başkent Madrid'de bugün gerçekleştirilen Türkiye-İspanya İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar ele alındı.

Erdoğan ve Sanchez ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'da katıldı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Görüştü - Son Dakika

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