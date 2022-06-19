Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı

19.06.2022 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ile İsrail ilişkileri ve bölgesel konularda istişarede bulundu. Görüşmede bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma ve iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz mart ayından bu yana 4'üncü kez telefonda görüştü.

TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Herzog'un muhtemel terör saldırılarını ele aldıkları aktarılarak, Herzog'un Erdoğan'a Türkiye'nin İsraillilere yönelik muhtemel terör faaliyetlerini engelleme çabalarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

AÇIK VE SÜREKLİ DİYALOG KONUSUNDA MUTABIK KILINDI

Açıklamada, iki liderin bu işbirliğinin hükümetler ve milletler arasında inşa edilen güvene büyük katkısının altını çizdiği belirtilerek, görüşmede Herzog'un terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Erdoğan ve Herzog'un, açık ve sürekli diyalog yoluyla bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Herzog, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı - Son Dakika
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