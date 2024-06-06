Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e silah desteği veren ülkeler suça ortak olmaktan vazgeçmeli

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir"

İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımları artırmaları yönüne teşvik etmeyi sürdüreceğiz"

"5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum"

"Filistin meselesine Özbekistan ile aynı yerden bakıyoruz"

"Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü"

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.