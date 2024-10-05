Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'İsrail Hükümeti\'ni şımartanları durdurun\'

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İsrail Hükümeti'ne koşulsuz destek vererek pervasız hale getirenleri, buradan aklıselim hareket etmeye davet ediyorum. İşler daha fazla kontrolden çıkmadan, daha çok kan dökülmeden daha fazla yıkım olmadan yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Çarşı ve pazarda, tüccarımızdan çiftçimize, emekliden memurumuza, şehit ve gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza herkesin kapısını çaldık. Bu kapsamda 100 bin 800 müstakil noktada milletimizle bir araya geldik. Program sayesinde teşkilat olarak birliğimizi, beraberliğimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı perçinledik. Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Toplumun nabzını tuttuk, tavsiyelerini dinledik, eleştirilerine kulak verdik. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını milletimizle birlikte açık yüreklilikle değerlendirdik. Nerede eksiğimizin olduğunu tahlil ve tespit etmeye çalıştık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek çok geniş bir fikir havuzunu derlemiş bulunuyoruz. Türkiye buluşmalarında gündeme getirilen tespit, tenkit ve tekliflerden kongre sürecimizde inşallah azami derecede istifade edeceğiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ OLARAK İLK SIRADA PARTİMİZİ VE İTTİFAKIMIZI GÖRÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum, Türkiye Buluşmaları AK Parti'nin milletimizin kalbindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize, etrafı ateş çemberi ile kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Bir başka ifadeyle vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor, daha doğrusu onlardan kendisine hayır geleceğine asla ve kata inanmıyor" diye konuştu.

'DAHA ÇOK KAN DÖKÜLMEDEN BU ZALİMLERİ DURDURUN'

Erdoğan, "Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskısına, tehdidine boyun eğmeden mazlumun yanında, zalimlerin karşısındayız. İsrail Hükümeti'ni şımartanları, İsrail Hükümeti'ne koşulsuz destek vererek pervasız hale getirenleri, buradan aklıselim hareket etmeye davet ediyorum. İşler daha fazla kontrolden çıkmadan, daha çok kan dökülmeden daha fazla yıkım olmadan yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun" ifadelerini kullandı.