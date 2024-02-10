Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti programı sırasındaki silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti programı sırasındaki silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Erdoğan, saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını belirtti ve demokrasinin, birliğin ve beraberliğin kast edilen hiçbir saldırıya ulaşamayacağını vurguladı.

10.02.2024 20:51  Güncelleme: 20:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti programı sırasındaki silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul\'da AK Parti programı sırasındaki silahlı saldırıyı kınadı
Kaynak: İHA

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