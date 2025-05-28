Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız"
28.05.2025 16:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yılı nedeniyle Laçın'da düzenlenen konserde yaptığı konuşmada, "İyi günde olduğu gibi Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yılı nedeniyle Laçın'da düzenlenen konserde yaptığı konuşmada, "İyi günde olduğu gibi Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile birlikte Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yılı vesilesiyle düzenlenen konser programına katıldı. Erdoğan, konser alanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile birlikte geldi.

Konuşmasına Azerbaycan'ın dört bir yanındaki vatandaşlara selam göndererek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi buradaki tabloda üç devlet tek millet. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

"İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız"

Azerbaycan'ın önemli şairlerinden Samet Vurgun'un şiirini okuduktan sonra konuşmasına devam eden Erdoğan, "İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan- Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum. 1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet idaresi nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse, Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu" ifadelerini kullandı.

"Her bestede bedeli canla ve kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiş muazzam bir zaferin ruhu var"

Konserde seslendirilecek ezgilerde Karabağ'ın hür topraklarının sesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu nağmelerde Şuşa'nın taşında yankılanan hürriyetin, Laçin'in vadisinde büyüyen umudun, Gence ve Bakü'de yeşeren millet iradesinin tezahürü var. Her bestede bedeli canla ve kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiş muazzam bir zaferin ruhu var. İşte bugün bu konseri, ebedi kardeşliğimizi müşterek, hafızamızı müreffeh ve güçlü geleceğimizi selamlayan nadide bir buluşma olarak görüyoruz" diye konuştu.

"30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı yazma vaktidir"

Karabağ'ın dünyaya açılan kapıları Fuzuli ve Zengilan uluslararası havalimanlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün de ne mutlu ki Laçin Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bizlere nasip oldu. Enerjiden ulaştırmaya, savunmadan ticarete, tarımdan eğitime, her alanda Azerbaycan'la hamdolsun güçlü işbirlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimizi her geçen gün sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz. İstikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inandığını belirten Erdoğan, "Bu düşüncelerle can Azerbaycan halkına samimi misafirperverlikleri için Laçınlı kardeşlerime ve bu anlamlı günü teşrifleriyle, bizleri ziyadesiyle mesul ve mesut eden Pakistan başbakanı değerli dostum Sayın Şahbaz Şerif'e teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. - LAÇIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İyi günde olduğu gibi zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız' - Son Dakika

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