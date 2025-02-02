Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, şehri yönetenlerin umurunda değil" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, şehri yönetenlerin umurunda değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir, şehri yönetenlerin umurunda değil" "İzmir, tarihinin en perişan devrini yaşıyor" "İzmir'in altyapısı yok" "İzmir'e eser bırakmadılar yediler içtiler dağıldılar" "İzmir, her alanda sürekli geriliyor" "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek...

02.02.2025 00:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İzmir, şehri yönetenlerin umurunda değil"

"İzmir, tarihinin en perişan devrini yaşıyor"

"İzmir'in altyapısı yok"

"İzmir'e eser bırakmadılar yediler içtiler dağıldılar"

"İzmir, her alanda sürekli geriliyor"

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'in hemen hemen tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları ve denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek ve şehri yaşanılır kılmak olanlar maalesef vatandaşa hizmet etmekten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor umurlarında değil. Rüzgar kımıldasa İzmir yaşanmaz hale geliyor havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Altyapı deseniz zaten hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. Hulasaten zaten bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir tarihinin en karanlık en bakımsız en perişan devrini yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'e geldi. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede partililere seslenen Erdoğan, "Şu an canlı bağlantı ile bizleri takip eden Ardahan ve Yozgat'taki dava kardeşlerime de selam ediyor hepsini tek tek kucaklıyor kendilerine teşekkür ediyorum. Kongrelerimizin İzmir, Ardahan ve Yozgat'ta birlikte ülkemize ve milletimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızdan dar-ül bekaya ihtilalinden kardeşlerime rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bayrağı devralan yol arkadaşlarımıza başarılar diliyor bayrağı devreden arkadaşlarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir türküleri Efelikleri anlatır"

İzmir'in yöresel türkülerinin kahramanlığı anlattığını ifade eden Erdoğan, "İzmir türkülerine bakarsanız çoğunun kahramanlık üzerine Efelerin cesareti, askerlerimizin fedakarlığı üzerine yazıldığını görürsünüz. "Asker ettiler beni, kıdemli çavuş. Gurbet çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan, babadan, yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan vazgeçerek vatan hizmetine koşan İzmirlilerin hasretini kuşlara fısıldadığı bu türküleri her birinin gerisinde ayrı bir kahramanlık hikayesi vardır. İşte bunun için 1. Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa bürünmüştür. Bu işgal üzerine İstanbul'da Sultanahmet Mitingi'nde Halide Edip Adıvar'ın ettirdiği yemindeki ahdimiz bugün de kalbimizde aynı heyecanla yaşıyor. Ne diyordu bu ahitte, "Türkiye istiklale kavuşana kadar korkmayacağız hiçbir meşakkatten kaçmayacağız. Bayrağımıza ecdadımızın emanetine ihanet etmeyeceğiz. Görüldüğü gibi milletimiz İzmir'in istiklalini Türkiye'nin istiklaliyle müsavi tutmuştur. Türk tarihinde daima yek vücut olmanın İstiklale ve ecadadın mirasına sahip çıkmanın timsali olduğu için o kara günlerde milletimiz İzmir'e böylesine sıkı sıkıya sahip çıkmıştır Biz de İzmir'e Çaka Bey nasıl sahip çıktıysa Gazi nasıl sahip çıktıysa Menderes nasıl sahip çıktıysa öyle samimiyetle sahip çıktık. Değerli kardeşlerim Tabii İzmir'e sahip çıkmak Bu şehre aşkla hizmet etmekle olur" dedi.

"Yerel yönetimler İzmir'e sahip çıkmıyor"

İzmir'de yerel yönetimleri eleştiren Erdoğan, "Bugün yerel yönetimlerin ve şehrin temsilcilerinin çoğunun İzmir'e sahip çıkma azminde ve cehtinde olmadığını üzülerek görüyoruz. Allah rahmet etsin Mehmet Akif bir zamanlar İstanbul için şöyle demişti, "Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek. Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Akif'in 110 yıl önce İstanbul için yaptığı tespitin örneklerini 2025 İzmir'inde hemen her alanda görmek mümkündür. İzmir'in hemen hemen tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek ve şehri yaşanılır kılmak olanlar maalesef vatandaşa hizmet etmekten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor umurlarında değil. Rüzgar kımıldasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Altyapı deseniz zaten hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. Hulasaten zaten bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir tarihinin en karanlık en bakımsız en perişan devrini yaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

AK Parti, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İzmir, şehri yönetenlerin umurunda değil' - Son Dakika

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