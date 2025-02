Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki Grand Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin, "Bir gecelik hasılatını, 'Masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında "tarihi" sıfatının tam olarak ete kemiğe büründüğü bir dönemden geçtiklerini ifade eden Erdoğan, dünya ve insanlık tarihine yön veren bu hadiselerin hemen hemen tamamının Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyada cereyan ettiğine dikkati çekti.

Bu hadiselerin doğrudan etkilediği ülkelerin en başında hiç tartışmasız Türkiye'nin geldiğini belirten Erdoğan, temkin, tedbir ve teyakkuzu bir an bile elden bırakmanın ağır sonuçlarının olacağının farkında olduklarını dile getirdi.

Rehavete kapılma, gardlarını düşürme, hadiseleri seyrine bırakma gibi bir lükslerinin olmadığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karşımızdaki tabloyu, binlerce yıllık birikimin neticesinde tekemmül ve tebellüğ eden devlet aklının geniş merceğinden bakarak okuyoruz. Bunun için dibini görmediğimiz suya, adım atmıyoruz. Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Hamaset ve nostaljiyle değil, stratejik akıl ve sabırla hareket ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var ama biz kararlıyız, azimliyiz, hedefe varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı'nın yavaş yavaş söken şafağı karşısında milletimiz gibi, yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlar gibi büyük heyecan içindeyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun her birini aşacak irade, gayret, kudret ve kuvvete, Allah'ın izniyle, ziyadesiyle sahibiz."

"Her anımızı hizmet yolunda değerlendirmeye çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan tehditler karşısında ülkenin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa ettiklerini söyledi.

Tüm bu süreçlerde kimin ne dediğine değil 22 yıldır kendilerine istikamet çizen aziz milletin ne dediğine baktıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Hamdolsun bugüne kadar bu emanete halel getirmedik, milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. İnşallah, bundan sonra da milletin emanetine leke sürdürmeyecek, milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Acımız da öfkemiz de halen çok büyük"

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda ekonomiden sağlığa, güvenlikten çevre ve şehirciliğe, turizmden bölgede ve ülkedeki son gelişmelere kadar pek çok konuyu ele aldıkları bildirdi.

Önceki Kabine Toplantısı'nı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadıkları bir atmosferde yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabrıcemil diliyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden, tedavileri devam eden 2 vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız."

Erdoğan, TBMM'de kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonun da bu sürece katkı vereceğini, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyeceğini söyledi.

"Daha fazla para kazanırken güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız"

Yangından hemen sonra görevlendirilen mülkiye, çalışma ve turizm başmüfettişlerinin raporlarını tamamla sürecinde olduğunu, bu raporların soruşturmayı yürüten başsavcılık ile de paylaşıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayız; bir gecelik hasılatını, 'Masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere, hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı, yüreğimiz yandı. İhmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Rabb'im milletimizi ve ülkemizi bu tür büyük acılardan muhafaza eylesin. Şunu da altını çizerek vurgulamakta fayda görüyorum. Turizm sektörümüzün de yine bu kürsüden daha evvel dikkat çektiğim tamahkarlıkla mücadele konusunda artık elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp, daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız."

"Zihniyet değişikliğine gitmemiz şart"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçen yıl 62 milyon 232 bin kişiyi ağırladığını, turizm gelirinin 61 milyar 103 milyon dolarla rekor kırdığını anımsattı.

Turizmde 2024 yılı için açıkladıkları hedeflerin ötesine geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Turizmde 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. İnşallah, yakın vadede 100 milyar dolar rakamına ulaşmayı ümit ediyoruz. Şayet bu lige yükselmek istiyorsak zihniyet değişikliğine gitmemiz şart. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum." dedi.

(Sürecek)