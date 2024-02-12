Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD\'den F-16 alım süreci olumlu sonuçlandı, memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin satışıyla ilgili konuşan Erdoğan, "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, yaklaşık 3 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-16 satışını değerlendirdi.
ABD'nin Türkiye'ye 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterdeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti satışı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk savunma sanayi, bundan sonra daha hızlı yol alacaktır." ifadelerini kullandı.
Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.
Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısındaki açıklamalarından satır başları:
"Bir taraftan iyice yaklaşan 31 Mart seçimleri ilgili çalışmalarımızı yürütürken diğer yandan ülkemizi büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Turizm geliri yüzde 17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Turizmde hedef 60 milyar dolar.
Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.
İnsanlı uzay misyonumuzu başarıyla yerine getirdik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.
Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir.
Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız.
Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmektir. Deprem bölgesinde istihdamı ve üretimi canlandıracak, şehirlerimize güç katacak projeleri devreye aldık.
31 mart seçimleri öncesi her türlü provokatif oyun devreye sokuldu. Mahalli İdareler Seçimlerini, ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların heveslerini yine kursaklarında bırakacağız.
Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız."
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