Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların canına kastedenlerle kızlarımızı dağa kaçıranlarla, onları ölüme ve öldürmeye gönderenlerle ilgili tek cümle kurulmuyorsa ortada büyük bir iki yüzlülük vardır demektir"

-"Kadına yönelik şiddete geçit vermeyen, şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı'na ulaşana kadar sabırla yürüyeceğiz"

-"Bölücü örgütteki tecavüzden infaza kadar olayları görmezden gelenlerin meselesi kadınlar olamaz"

-"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koşa koşa DEM'e giderken yüreği yanık Diyarbakır Annelerinden bir selamı niçin esirgiyor"

-"CHP, faşizan geçmişi ile ne zaman yüzleşecek, ne zaman milletin değerleri ile barışacak. CHP'nin helalleşme tiyatrosu da tümden rafa kaldırıldı"

-"Bölücü örgütün arkasında duranları özgürlükten bahsetmelerini kaile almıyoruz. Kandil'deki kadın düşmanı terör baronlarına ses çıkarmayanların bu testten geçmesi mümkün değil"

-"Alkol ve kumar bağımlılığı şiddet vakalarında önemli faktördür. Evlatlarımızın geleceğini tehdit eden içki ve uyuşturucu bağımlılığının önüne geçmedikçe kadına şiddetin önünü kesemeyiz"

-"Araştırmalar aralarında doğrudan bağ olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Aile içi şiddetin, davranış bozuklukların, nice problemin içki ve kumar bağımlılığı derinleştiği bir gerçektir"

-"31 Mart sonrası el değiştiren belediyelerin ilk faaliyetlerinden birin alkol tüketimini özendirici etkinlikler oldu"

- "Hukuk ve demokrasi zemininde tepkimizi ortaya koymaktan çekinmeyiz. Biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızda bunu yaptık"

-"İnsanımızın yaşam tarzına müdahale etmedik. Kimsenin de bize dayatmada bulunmasına, bu millete had bildirmesine rıza göstermedik. Ne hak yedik ne de hakkımızın yenilmesine rıza gösterdik. Aynı hassasiyet ile hareket ediyoruz"

- "Sinema ve dizi sektörümüz de artık kendine çeki düzen vermeli. Reyting uğruna kadına yönelik şiddetin normalleştirildiğini gösteriyor"

-"Toplumu bilgilendirici olması gereken diziler şiddete özendiren kötü bir rol oynuyor. Senaristlere, yapımcılara ve RTÜK'e büyük görev düşüyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında açıklamalarda bulundu.