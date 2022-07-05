Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor.

05.07.2022 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada özellikle Afrika'da ciddi bir tahıl sıkıntısı var. Biz aracı olarak BM çatısı altında devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Karadeniz, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. - Son Dakika
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