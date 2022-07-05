Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada özellikle Afrika 'da ciddi bir tahıl sıkıntısı var. Biz aracı olarak BM çatısı altında devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Karadeniz, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin'in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.