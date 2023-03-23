Erdoğan, İnce'yi Kılıçdaroğlu için söylediği "Yenmiş de yenmiş" sözleri üzerinden tiye aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında kendisine sorulan Muharrem İnce sorusunu yanıtladı. Memleket Partisi lideri İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine değinen Erdoğan şöyle dedi:

"MUHARREM BEY İLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİ DOĞRU BULMAM"

" Muharrem Bey'le ağız dalaşına veyahut bir zihinsel repliğe girmeyi doğru bulmam.

"YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ"

Yani, kendisinin biliyorsunuz, bir ifadesi var. Bunu bir replik olarak da değerlendirebilirsiniz. Ne diyordu? 'Yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş' diye.

"O DA PAYINA DÜŞENİ ALDI, MAĞLUP OLDU"

Bunu kim için söyledi? Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payına düşeni aldı. N'oldu? Sonunda mağlup oldu. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz."