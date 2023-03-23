Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında kendisine sorulan Muharrem İnce sorusunu yanıtladı. Memleket Partisi lideri İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine değinen Erdoğan şöyle dedi:
" Muharrem Bey'le ağız dalaşına veyahut bir zihinsel repliğe girmeyi doğru bulmam.
Yani, kendisinin biliyorsunuz, bir ifadesi var. Bunu bir replik olarak da değerlendirebilirsiniz. Ne diyordu? 'Yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş' diye.
Bunu kim için söyledi? Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payına düşeni aldı. N'oldu? Sonunda mağlup oldu. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz."
Son Dakika › Politika › Erdoğan, İnce'yi Kılıçdaroğlu için söylediği 'Yenmiş de yenmiş' sözleri üzerinden tiye aldı - Son Dakika