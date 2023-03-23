Erdoğan, İnce'yi Kılıçdaroğlu için söylediği "Yenmiş de yenmiş" sözleri üzerinden tiye aldı - Son Dakika
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Erdoğan, İnce'yi Kılıçdaroğlu için söylediği "Yenmiş de yenmiş" sözleri üzerinden tiye aldı

23.03.2023 11:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapan Muharrem İnce ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik "Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Bunu kim için söyledi? Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payına düşeni aldı. N'oldu? Sonunda mağlup oldu. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında kendisine sorulan Muharrem İnce sorusunu yanıtladı. Memleket Partisi lideri İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine değinen Erdoğan şöyle dedi:

"MUHARREM BEY İLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİ DOĞRU BULMAM"

" Muharrem Bey'le ağız dalaşına veyahut bir zihinsel repliğe girmeyi doğru bulmam.

"YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ"

Yani, kendisinin biliyorsunuz, bir ifadesi var. Bunu bir replik olarak da değerlendirebilirsiniz. Ne diyordu? 'Yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş' diye.

"O DA PAYINA DÜŞENİ ALDI, MAĞLUP OLDU"

Bunu kim için söyledi? Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payına düşeni aldı. N'oldu? Sonunda mağlup oldu. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz."

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Son Dakika Politika Erdoğan, İnce'yi Kılıçdaroğlu için söylediği 'Yenmiş de yenmiş' sözleri üzerinden tiye aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, İnce'yi Kılıçdaroğlu için söylediği "Yenmiş de yenmiş" sözleri üzerinden tiye aldı - Son Dakika
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