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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını açıkladığı Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, 'Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. 15 Ocak pazartesi günü seçim beyannamemizi hazırlayacağımız büyük bir tören yapacağız. Burada seçim startını vererek gece gündüz sahada olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz"
07.01.2024 - 15:34,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz"

"Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var"

"15 Ocak pazartesi günü seçim beyannamemizi hazırlayacağımız büyük bir tören yapacağız. Burada seçim startını vererek gece gündüz sahada olacağız"

İSTANBUL Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz"

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz' - Son Dakika


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