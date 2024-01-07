Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz"

"Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var"

"15 Ocak pazartesi günü seçim beyannamemizi hazırlayacağımız büyük bir tören yapacağız. Burada seçim startını vererek gece gündüz sahada olacağız"

İSTANBUL Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz"