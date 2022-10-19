Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları, karanlık tarafı var. O şaibeli kısmının hesabını sormak, bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçime aylar kaldığı bir dönemde ABD'ye gittiğini anımsattı.

"Amerika gezisinin medyaya yansıyan kısımlarındaki ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmayan görüntüleri değerlendirme gereği dahi duymuyorum" diyen Erdoğan, "Benzin istasyonuna girmiş, orada hamburgerci varmış ve bu hamburgerciye takılmış ve 8 saat orada geçmiş. Bu görüntüleri vermek için ta oralara kadar gitmeye gerek yoktu. Ülkemizde de benzer fotoğraflar pek ala verilebilirdi. Burada da bir benzin istasyonuna takılabilirdi. Orada da restoranlar var. Orada bu işi halledebilirdi." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin bir de bilinmeyen tarafları, karanlık tarafı olduğunu ifade eden Erdoğan, "O şaibeli kısmının hesabını sormak, bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. Yine bu zatın ABD'de görüştüğü FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlarla ilgili bir muhasebeyi yapmak da 6'lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum." dedi.

-"Davayı avukatlarım açacaklar"

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde vermediği görüntüler de olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii, bir de vermediği görüntüler var. Düşünebiliyor musunuz, New York'a kadar gideceksin TURKEN Vakfı'nın yurt inşaatının önünde hezeyanlar savururken, hemen yakınındaki ülkemizin gurur abidesi olan Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Sen nasıl bu ülkenin ana muhalefetisin? Niye? Yapamaz. Çünkü oradaki Türkevi'ne gittiği anda, Türkevi onun bütün fiyakasını siler süpürür, atar. TURKEN Foundation'ın oradaki yaptırdığı binayla ilgili benim çocuklarıma laf atıyor. Benim çocuklarım o binayı yaptırmışlar, oğlum yaptırmış filan. Attığın bütün bu yalanlarda, açtığım davların hepsini de kazandım, kazanıyorum. Bununla ilgili de davayı avukatlarım açacaklar. İnanıyorum ki buradan da yine inşallah bir şeyler gelecek. Çünkü yalan. Orada böyle bir şey yok. Akşam yalan, sabah yalan. Hayatın böyle."

-" Türkiye'nin hayrına olan her görüşmeden uzak durmuştur"

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde büyükelçiliğin de yer almadığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir başka ifadeyle bu zat ABD'de Türkiye'yi temsil eden her yerden,Türkiye'nin hayrına ve menfaatine olan her görüşmeden uzak durmuştur. Zevahiri kurtarma kabilinden gerçekleştirdiği, birkaç alt düzeyli ziyareti saymazsak, tek yaptığı iş kapalı kapılar ardında şaibeli kurumlar ve kişilerle bir araya gelmektir. Bu zatın, tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı bühtan olan hezeyanlarını sürekli tekrar etmekle neyi amaçladığını doğrusu bilemiyoruz. Şayet siyaset yapmaktan anladığı bu ise hem kendisine yazık hem partisine yazık hem ülkeye yazık. Ülke yönetimine iktidar, meşruiyet, egemenlik gibi kavramlar çerçevesinde talip olarak millete hizmet etme aracı olan siyasetin böylesine kirletilmesine gönlümüz razı gelmiyor. Gençlerimiz, bu zatın yaptığı işe ve sergilediği üsluba bakarak, sakın ola ülkeye ve millete hizmet yolunda siyasetten uzak kalmasınlar. Siyasetin ne olduğunu görmek istiyorlarsa bizim 20 yıldır yaptığımız işlere baksınlar. Bizim yaptığımız, eser ve hizmet siyaseti."

"Hodri meydan"

Eser ve hizmet siyasetinin, 2023'te bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacağını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu çağrıyı yaptı:

"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Hayallerinle arana engel koyanlar kimlerse söyle, onlara karşı omuz omuza birlikte mücadele edelim. Gerekiyorsa altılı masadaki görünen ortaklarını da masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim."

"Daha ortada Cumhurbaşkanı adayları yok"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu hale bakar mısınız? Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış, daha ortada cumhurbaşkanı adayları yok. Bugün bir aday belirlemeyi dahi beceremeyenlerin, yarın dünya siyasetinin kurtlar sofrasında ülkemizin ve milletimizin haklarını, çıkarlarını, geleceğini nasıl temsil edeceklerini doğrusu merak ediyoruz. Bugün 'Adayımız şu isimdir.' deme iradesini gösteremeyenlerin, her birinin ardında küresel güçlerin olduğu terör örgütlerinin tepesini ezme kararlılığını nasıl sergileyebileceklerini doğrusu merak ediyoruz. Bugün cumhurbaşkanı adayını açıklama cesaretini sergileyemeyenlerin, küresel ekonomik krizin giderek daha da sertleşecek fırtınasından ülkemizi nasıl sağ salim çıkartacaklarını doğrusu merak ediyoruz.

Kürsüye çıkıyor, 'Ya benimle olun, ya önümden çekilin.' diyor, efeleniyor. Milletin huzuruna çıkıp açıkça 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' deme delikanlılığını gösteremeyenlerin, ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyoruz. Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Esasen buradaki 'Merak ediyoruz.' ifadesini sözün gelişi kullanıyoruz. Bunlarda öyle bir dert de öyle bir niyet de öyle bir hazırlık da öyle bir çaba da olmadığını oturuşlarından, kalkışlarından, ağızlarının çalımından, her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından zaten anlıyoruz."

"Darbeci damarlarla mücadele yürek ister"

Türkiye'de halen fırsat bulduğu her yerden kafasını çıkaran vesayetle mücadelenin yürek istediğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'de ucunu bıraksak kısa sürede yeniden sökün edecek darbeci, cuntacı damarlarla mücadele yürek ister. Türkiye'de küresel siyasi ve ekonomik güçlerin milletin iliğini sömürmek için kurdukları tezgahları bozmak yürek ister. Türkiye'de gerektiğinde akıntıya karşı kürek çekerek ülkeyi büyütmek, istikrarı sürdürmek, milletin işini ve aşını garantiye almak, sınırlarımızın ötesine taşıdığımız güvenlik çizgisini korumak sadece yürek değil, aynı zamanda azim ister, sebat ister, kabiliyet ister, fedakarlık ister. Bu da ancak Cumhur İttifakı'nda var." dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri partililerce ayakta alkışlandı.

Sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz maalesef Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet cenahında bu vasıflara sahip, milletin kendisine huzur-u kalple ülkeyi teslim edeceği bir isim, bir aday, bir profil göremiyoruz. Daha kendi adaylığını veya adayını açıklama dirayetinden mahrum olana, bu millet asla itibar göstermez. Bunun için biz kimin ne yaptığına, kimin ne dediğine bakmadan, tüm vaktimizi ve enerjimizi ülkemize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek için kullanmayı sürdüreceğiz. 'Niyet hayır, akıbet hayır.' diyerek 2023 seçimlerine kadar hep birlikte çalışmayı sürdürecek, inşallah milletimizin desteğini bir kez daha alarak 'Türkiye yüzyılı'nı inşa ederek ülkemizi 2053'e hazırlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 240 bin şehrini ve buralarda yaşayan 5 milyar kişiyi temsil eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen bu temsil görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Kürsüye gelen Altay, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu başarı uluslararası arenada sizin gösterdiğiniz liderliğin bir sonucu." ifadesini kullandı.

Görev aldığı süre boyunca artık bir marka olan AK Parti belediyeciliğini tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklarını belirten Altay, "Tüm insanlığa hizmet etmek için yoğun bir gayret içinde olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, grup toplantısının ardından Şanlıurfa'dan gelen, genç yaşta 3 oğlunu kaybeden, eşini de teröre kurban veren 81 yaşındaki Zeynep Kuyumcu ile ayaküstü sohbet etti.

(Bitti)