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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

20.11.2021 11:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti ve 4 milyon 460 bin TL'lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu'nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1'er milyon TL'den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı'daki patlama ve Uludere'deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan'ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan'ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye'ye gönderme suçlamaları oldu.

15 TEMMUZ'DAN SONRA 17 DAVADAN FERAGAT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, Tazminat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti - Son Dakika
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