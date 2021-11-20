Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti - Son Dakika

Türkiye beşik gibi! Düzce ve Erzurum'dan sonra bir ilimiz daha sallandı

Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu'nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1'er milyon TL'den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı'daki patlama ve Uludere'deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan'ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan'ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye'ye gönderme suçlamaları oldu.

15 TEMMUZ'DAN SONRA 17 DAVADAN FERAGAT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.