Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor

04.06.2022 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş ve "Yanıtlarsan seni muhatap alırız" demişti. Soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bu kez Erdoğan'a 10 soru sormuş ve "Cesaretin varsa yanıtlarsın" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bugünkü konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği yanıtları eleştirerek "Her satırından kifayetsizlik tütüyor." dedi. CHP liderinden ise yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP liderine 10 soru yöneltmiş ve "Yanıtlarsan seni muhatap alırız" demişti. Soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bu kez Erdoğan'a 10 soru sormuş ve "Cesaretin varsa yanıtlarsın" ifadelerini kullanmıştı. 10 soru polemiği büyüyerek devam ederken, bugün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtları eleştirdi.

"ADAY OLUYOR MUSUN, OLMUYOR MUSUN?"

"Her satırından kifayetsizlik tütüyor." diyen Erdoğan, CHP liderinin adaylık sorusuna verdiği cevap içinse; "Yüreksizliğini, çapsızlığını, ipinin başkalarının elinde tutulduğunu göstermiştir. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun, onu açıkla." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT

Bu gelişme üzerine bir kez daha sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o paylaşım:

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevaplara ilk yorum: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor - Son Dakika


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