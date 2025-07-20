Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC\'de Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere, "Aziz Atatürk, bugün Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kıbrıs Türk halkının birlikte zaferle taçlandırdığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü büyük bir heyecanla ve gururla idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ezelden beridir hür yaşayan Türk milleti, bu harekatla Kıbrıs Türkü'nün var olma mücadelesinde yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü arkasında ana vatanın sarsılmaz güçlü desteğiyle parlak geleceğine emin adımlarla yol almaktadır. Ruhun şad olsun" notunu yazdı. - LEFKOŞA