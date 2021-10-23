Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi - Son Dakika

Partisinin Eskişehir il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Erdoğan, Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar" dedi.
Konuşması sırasında küçük bir çocuğun sahneye çıktığını gören Erdoğan, sözlerine ara verdi. Minik çocuğa oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı, isminin Hamza olduğunu öğrendiği misafirine "Bizimkiler böyle işte" diyerek takıldı.
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