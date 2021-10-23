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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi

23.10.2021 13:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Kürsüde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, o esnada küçük bir çocuğun sahneye çıkması üzerine konuşmasına ara verdi. Minik çocuğa oyuncak hediye eden Erdoğan, "Bizimkiler böyle işte" dedi.

Partisinin Eskişehir il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Erdoğan, Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar" dedi.

ÇOCUĞU GÖRÜNCE SÖZLERİNE ARA VERDİ

Konuşması sırasında küçük bir çocuğun sahneye çıktığını gören Erdoğan, sözlerine ara verdi. Minik çocuğa oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı, isminin Hamza olduğunu öğrendiği misafirine "Bizimkiler böyle işte" diyerek takıldı.

Kürsüdeyken sahneye çıkan çocuğu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verdi

Ayrıntılar Geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi - Son Dakika
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