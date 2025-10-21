Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kuveyt Emiri es Sabah\'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'teki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inişinde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından programı dahilindeki görüşmelerin gerçekleştirileceği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kuveyt Emiri es Sabah'a beyaz renkte Togg aracı hediye etti.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşme gerçekleştirecek.