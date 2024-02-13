Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

13.02.2024 14:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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