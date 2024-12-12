Politika

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok görüşmesine dair detayları paylaştı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan'ın köklü ilişkilerini gelişmiş stratejik ortaklığın ötesine taşımak, iş birliğini artırmak, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliği kuvvetlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması hususunda Türkiye ile sergilediği dayanışmanın önemini ifade ederken, ülkelerinin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na sağladığı katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için başlatacağı yeni sürece Türkiye'nin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti.