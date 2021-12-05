Üye Girişi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir"

05.12.2021 21:07

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız" Siirt'te gerçekleştirdiği çok sayıda açılış sonrası Demokrasi Konuşmaları'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız"

SİİRT - Siirt'te gerçekleştirdiği çok sayıda açılış sonrası Demokrasi Konuşmaları'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Dolar yükselişine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir" dedi.

Katar ziyareti öncesi Siirt'e giderek çok sayıda açılışa katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderleri ve STK'larında yer aldığı Demokrasi Konuşmaları programına katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Benim milletim bunlarında defterini dürecektir"

Sözlerine terörle mücadele konusuna değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Süleyman Bey bana bir müjde verdi. Bir mağarada sıkıştırılan toplamda 9 terörist halledildi. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bunları kazımadan bize durmak duraksamak yok. Her ne kadar Bay Kemal onların parlementodaki temsilcileriyle el ele omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüse de onlar gibi bizler de görevimizi yapacağız. Benim milletim bunlarında defterini dürecektir. Bugünde burada Diyarbakır annelerimizden şehit annelerimize, azınlık temsilcilerimizden 28 Şubat mağdurlarına kadar herkesi dinleyeceğiz. Ellerinde gelse bugün hala Türkiye'yi yeniden zihniyeti ve uygulamalarıyla tek parti faşizmine geri döndürecekler. Ellerinden gelse bu milletin hangi inanca hangi kökene sahip olursa olsun kendileri gibi düşünmeyen herkesi imha edecekler. Hamdolsun başaramıyorlar, başaramayacaklar. Karanlığa asla teslim olmadık. Helalleşme diye ortaya atılanların buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım. 1960 darbesinden 1980 darbesine 1997 postmodern darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine uzanan bir utanç galerisinden geçerek geldiğimiz bu yer hepimiz için çok kıymetlidir" diye konuştu.

"Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bütünlüğünü bozmak için oynanan oyunların farkındayız. Onun her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bunları söylerken de oynanan tüm senaryolara meydan okuyoruz. Türkiye'yi geldiği noktayı yok sayıp bizi yeniden iç kavgalarımızın bataklığına itmek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Sudan'a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Bu hesaplaşmaların hepsinden de anlımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz. Şunu açıkça belirtmek istiyorum. 2008'de bizi teğet geçecek demiştim ve hatırlayın bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir. Siyasi özgürlük ile ekonomik özgürlük madalyonun iki yüzü gibidir. Biri olmadan diğeri anlamsızdır. Biz her nasıl bu süreçlerde vatandaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturduysak. Ekonomide de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız" dedi.

"Kandil'in mensuplarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsun"

Demokrasi Konuşmaları kapsamında söz alan Diyarbakırlı annelerin konuşmaları sonrası sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, 'Kandili yakıp, yıkacağım' diyor. Sen Kandil'i yakıp yıkacağım diyorsun Kandil'in mensuplarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsun. Bu nasıl yakmaktır nasıl yıkmaktır. Kimi aldatıyorsun. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Aman bu işe dikkat edelim. Şu anda HDP'nin önünde Diyarbakır anneleri var. Kaç kere bu annelerin yanına giderek ziyaret ettin? Onların derdiyle kaç kere dertlendin? Çünkü böyle bir dertleri yok ama bizim derdimiz var. Biz bu derdimizle beraber inşallah Diyarbakır annelerinin diğer illere de yavaş yavaş savrulmasıyla hep yanında olduk, yanında olacağız. Onların evlatları dağdan geldikçe onları mutlu oldukça bizde mutlu olacağız. İşin sonunda terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Siirt, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir' - Son Dakika


Son Dakika

Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi 21:14 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

Son Dakika Haberleri
22:33 Fenerbahçe yıllar sonra Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi
22:03 Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
22:02 Serdar Dursun: Hazırım artık
21:59 Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek yanıtladı: Başıma iş açtın Sayın Başkan
21:33 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin kıyafetleri nefes kesti!
21:23 Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, dekoltesiyle ve sözleriyle törene damga vurdu
21:13 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
20:36 AK Partili Şamil Tayyar: Biz bu rekabetin parçası olmamalıyız
20:29 Rıdvan Dilmen: Real Madrid'de bile bu kadar değildi
20:27 Son Dakika: Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yle anlaştı
Fenerbahçe yıllar sonra Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi Fenerbahçe yıllar sonra Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi         
22:33
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu         
16:00
2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek         
15:32
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı         
12:45
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 22:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meselenin dolar olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement