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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi

23.12.2021 15:06

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boyum 1.85 boyundayım, mezarım biraz daha büyük olacak. Diğerleri düşünsün" deyince salondaki bir parti ayağa kalkarak, "Allah uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BOYUM 1.85, MEZARIM BİRAZ BÜYÜK OLACAK"

Erdoğan, konuşması sırasında "Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi taktirde sorun katlanarak büyür. Biz neyiz? Kuluz kul. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak. Oradan geldik oraya gideceğiz. Boyum 1.85 boyundayım, dolayısıyla mezarım biraz daha büyük olacak. Diğerleri düşünsün" deyince salondaki partililer anında karşılık verdi.

SÖZLERİNİ DUYAN PARTİLİ AYAĞA KALKIP HAYKIRDI

Bir partili salonda ayağa kalkarak Erdoğan'a hitaben "Var ol Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sana uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.

"TAKDİRİ İLAHİ NEYSE O OLACAK"

Bu anların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takdiri ilahi neyse o olacak. Bunu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Belediye hizmetlerindeki hassasiyetimiz hiçbir zaman azalmadı. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması, güveni göstermektedir. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Tüm hesaplarınızı 2024 Mahalli İdareler Seçimi'ne değil, 2023 seçimine göre ayarlamanızı istiyorum. CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İŞİ GÜCÜ YALAN VE İFTİRA"

Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bizim yaptığımız işleri kendilerine malederek 1 yıl idare ettiler, 2. yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır. Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür.- Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş.

"BELEDİYENİN SİZDE OLDUĞU ŞEHİRLERDE YAPSANA ELEKTRİĞİ BEDAVA"

CHP Genel Başkanı için şu örnek bile yeterlidir. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.

"NAMUSLU İSEN GEREĞİNİ YAP BAKALIM"

Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.

Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın. Amacımız belediyelerin hizmetlerini daha etkin biçimde sürdürmelerini sağlamaktır. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçen güzel faaliyetleri de yakından takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mezarım biraz daha büyük olacak dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Mevla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mezarım biraz daha büyük olacak' dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi - Son Dakika
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