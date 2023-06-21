Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

21.06.2023 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Görüşmede siyasetteki son gelişmeler ele alındı. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın muhalefete başörtüsüne yönelik anayasa çağrısı yaptığı konuşmasının hemen ardından Bahçeli ile görüşmesi, liderlerin bu konuyu ele aldığı şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama ile duyuruldu. Buna göre ziyaret, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
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Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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