Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın muhalefete başörtüsüne yönelik anayasa çağrısı yaptığı konuşmasının hemen ardından Bahçeli ile görüşmesi, liderlerin bu konuyu ele aldığı şeklinde yorumlandı.
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama ile duyuruldu. Buna göre ziyaret, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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