Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İttihadiye Sarayı'na gelişinde Sisi karşıladı.
Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülkenin milli marşları çalındı.
Mevkidaşı Sisi ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi.
Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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