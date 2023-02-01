Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO için restini çekmişti! İsveç Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO için restini çekmişti! İsveç Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçiyor

01.02.2023 10:04

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma eyleminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'e NATO'ya üyelik için kapıları sonuna kadar kapatmıştı. NATO üyeliğinde ısrarcı olan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye'yi ikna planı da ortaya çıktı. İlk olarak skandal eylemlerin devlet politikası olmadığı vurgulanacak akabinde ise tansiyonun düşürülüp diyalog ortamına geri dönülmesi için adımlar atılacak.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in birliğe girmek için uygulayacağı plan belli oldu.

BAŞBAKAN PARTİ LİDERLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün gece saatlerinde diğer parti liderleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Expressen gazetesi parti liderlerine verilen bilgiye ulaştığını yazdı.

"İSVEÇ TERÖR İÇİN MEŞRU BİR HEDEF OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Haberde, 'Kuran'ın yakılmasının ardından İsveç'e yönelik kapsamlı bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor ve İsveç terör için "meşru bir hedef" olarak gösteriliyor' denildi. Gazete bu bilginin parti liderleri ile de paylaşıldığının altını çizdi.

İŞTE İSVEÇ'İN TÜRKİYE PLANI

NATO'ya üye olmayı ülkenin en önemli güvenlik hedefi olarak görmeye devam eden Kristersson'un NATO'ya girmek için uygulayacağı 'Türkiye planı' da haberde geniş yer buldu.

İKİ AŞAMALI BİR PLAN YÜRÜTÜLÜYOR

Gazete Kristersson'un planını "NATO meselesini yumuşatmak istiyor" şeklinde özetledi ve planın 2 ayağı olacağını yazdı. Buna göre, İsveç ilk olarak ülkede gerçekleşen skandal eylemlerin devlet politikası olmadığını vurgulamaya devam edecek.İkinci aşamada ise tansiyonu düşürüp diyalog ortamına geri dönülmek için gereken adımlar atılacak.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO için restini çekmişti! İsveç Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO için restini çekmişti! İsveç Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçiyor - Son Dakika
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