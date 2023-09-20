Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bu kez de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede iki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiler.

YOL HARİTASI VE ZAMAN ÇİZELGESİ TEYİT EDİLDİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir: Buna göre siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir." ifadelerine yer verildi.

İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili iş birliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

GÖÇ KONUSU DA MASADAYDI

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler.