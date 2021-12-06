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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir

06.12.2021 14:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, randevu alamadığı için tepki gösterip TÜİK binasına giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜİK randevu vermiyor. Bu da küplere biniyor. Devletin kurumlarının sana hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara verirler. Ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile dün Siirt ziyareti sırasında katıldığı "Demokrasi Buluşması" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANIMIZ BUNLARA RANDEVU VERMİYOR"

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olaylı TÜİK ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) randevu istemesine ilişkin, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bay Kemal Merkez Bankası'na randevu istiyor. Merkez Bankası da buna randevu veriyor. Bağımsız ya, bağımsızlığının gereği olarak randevu veriyor. Gidiyorsun ne sorarsan cevabını alıyorsun. Şimdi tabi TÜİK ile ilgili de kalkıyor gelmek istiyor. Tabi İstatistik Kurumu Başkanımız bunlara randevu vermiyor.

"BEN İSTEDİĞİM ZAMAN BU BİRİMLERDEN BİLGİLERİ ALIRIM"

Randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım. İlgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Eğer bilgi almak istiyorsan yazılı olarak gönderirsin onlar da sana yazılı olarak cevabı verirler.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Bununla şunu anlatmak istiyorum. Artık eski Türkiye yok. Şimdi yeni Türkiye ve geleceğin Türkiye'si var. Yeni Türkiye ile geleceğin Türkiye'si artık farklı dokunuyor. Çünkü 2023'e biz Allah'ın izniyle farklı gireceğiz. Farklı girerken de 2015'te yaşadıklarımızı daha önce yaşadıklarımızı da yaşamak istemiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir

Türkiye İstatistik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir - Son Dakika
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