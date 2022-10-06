Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti. Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda Cumurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
Görüntü dökümü:
- Havaalanından görüntü
- Erdoğan'ın konvoyu
- Genel ve detay
Haber- Kamera: Celal ATALAY/ ANKARA,
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti - Son Dakika