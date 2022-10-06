Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti

06.10.2022 11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gittiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti. Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda Cumurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.

Görüntü dökümü:

- Havaalanından görüntü

- Erdoğan'ın konvoyu

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Celal ATALAY/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'a gitti - Son Dakika

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