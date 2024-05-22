Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılacak

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, yayınladığı taziye mesajında Reisi için "Kardeşim" ifadesini kullanmış ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

22.05.2024 16:42
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

"NETANYAHU'NUN TUTUKLANMASI İÇİN KARAR TALEBİ ÖNEMLİDİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli. Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur.

3 ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

Diğer önemli gelişme İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olduklarını duyurmasıdır. Bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi, bir kez daha İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur. Bu ülkeler tarihin doğru tarafındadurduklarını göstermiştir. Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yaptığı açıklama korkunçtur.

İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı.

"AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL"

Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz.

Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak.

SEFERBERLİK HALİ DÜZENLEMESİ

Tüzük kaldırılıp yönetmenliiğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi\'nin cenaze törenine katılacak

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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