Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu\'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı. Tören sırasında iki ülkenin milli marşları çalındı ve bayraklar önünde poz verildi. Erdoğan ve Ciolacu, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

21.05.2024 16:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'n içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Ciolacu'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ciolacu'n tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ciolacu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ciolacu, merdivenlerde Türkiye ve Romanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Ciolacu, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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