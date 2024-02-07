Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa\'da aday tanıtımı ve deprem konutları teslim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Aday tanıtım programının düzenleneceği spor salonunun önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta Şanlıurfa bu oyunları bozacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı ve deprem konutlarının teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği kapalı spor salonuna sığmayan ve dışarıda bekleyen binlerce vatandaşı es geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olsun. 31 Mart'a hazır mıyız? Ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmeye var mıyız? Altyapı üst yapısıyla Şanlıurfa'ya bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik. Şanlıurfa'ya havalimanını, üniversitesini biz yaptık. Merkezi yönetim yerel yönetimlerimizle ele ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İnşallah emin adımlarla yürüyeceğiz, sakın oyunlara gelmeyin, biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir bu hizmetleri verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu gördük, siz oyun bozdunuz. 31 Mart'ta da bu oyunlara bozmaya devam edeceğiz. İnşallah adayları açıklayacağız, daha sonra miting yapmaya geleceğiz Burada bir miting yapmadan final olmaz. İnşallah bu finali yapacağız. Aday tanıtımıyla beraber Harran'a geçeceğiz, Harran Üniversitesinde konut dağıtım toplantısını yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size inanıyorum, size güveniyorum siz de bana inanın, güvenin" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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