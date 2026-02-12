Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic\'i resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Vucic, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında varılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.