Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Cami'nin açılışında muhalefeti yuhalayanlara böyle tepki verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış" ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS BUNLARIN SONU OLMALI"

Bu sözlerinden sonra alandaki kalabalığın muhalefeti yuhalaması üzerine devreye giren Erdoğan, "Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka birşey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı" karşılığını verdi.

"GEREK İÇERİDE GEREK YURT DIŞINDA ESERLERİ İHYA EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Gerek içeride gerek yurt dışında eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir eserdir, asırlar sonra eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir güzeldir. Ayasofya'nın minarelerini ele aldık, ihya ediyoruz. Sadece Ayasofya'daki olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik, 86 yıl sonra açtık, inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"MİNARELER BİZE AYRI BİR GURUR VERİYOR"

Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Bu emaneti asırlar boyu yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak restorasyon gerçekleştirdik. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, güveniyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla..."